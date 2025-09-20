Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Hameenkyro
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Hameenkyro, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Jumesniemi, Finlandia
Dom 5 pokojów
Jumesniemi, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/1
Wszechstronny zespół z Jumesniemi - niecałe 30 minut od Tampere! Położony w pobliżu JKisjär…
$576,356
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
