Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Gamsha
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w Gamsha, Egipt

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Gamsha, Egipt
Dom 2 pokoi
Gamsha, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 2
Kamaran El Gouna is a lively, family-oriented neighborhood thoughtfully designed around biop…
$320,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się