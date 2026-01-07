Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Al Ahia, Egipt

2 obiekty total found
Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$407,498
Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 3
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$317,296
