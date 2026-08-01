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Rezydencje na sprzedaż w Samana, Dominikana

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1 obiekt total found
Rezydencja 9 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Rezydencja 9 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 950 m²
🌊 Ultra- Luksusowy Architekt Villa z widokiem na Ocean Panoramiczny - Las TerrenasOdkryj nie…
$2,80M
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Parametry nieruchomości w Samana, Dominikana

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