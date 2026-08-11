Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Ramon Santana
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ramon Santana, Dominikana

;
3 obiekty total found
Willa w Ramon Santana, Dominikana
Willa
Ramon Santana, Dominikana
$995,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie w Ramon Santana, Dominikana
Mieszkanie
Ramon Santana, Dominikana
$255,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Batey El Soco, Dominikana
Dom
Batey El Soco, Dominikana
Doświadczyć ostatecznego luksusu życia w La Romana, Dominikana. Ten wspaniały nowy dom budow…
$670,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ramon Santana, Dominikana

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się