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Wille w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Las Terrenas, Dominikana

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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Willa 6 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 127 m²
Liczba kondygnacji 1
⛳ Contemporary Luxury Villa - Golf & Beach w Playa Ballenas, Las TerrenasZbudowany w 2023 ro…
$1,60M
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