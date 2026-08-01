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Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Las Terrenas, Dominikana

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1 pokojowe
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2 pokojowe
11
3 pokojowe
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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w El Portillo, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
El Portillo, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Xiwara to ekskluzywny projekt mieszkalny i gościnny grupy Bigentik, położony w El Portillo, …
$193,000
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