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Domy Szeregowe w Friusa, Dominikana

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Friusa, Dominikana
Szeregowiec
Friusa, Dominikana
Niedrogi dom jednorodzinny z dwiema sypialniami, dwiema łazienkami, kuchnią i salonem. Proje…
$129,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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