Taszkent, Uzbekistan

od € 27,294

Nasz projekt ZO'R SAN zbudowany jest na 2 hektarach ziemi i znajduje się w 9. dzielnicy Yunusabad w mieście Taszkent! Projekt składa się z 14 bloków, a każdy blok obejmuje 16 pięter. Projekt stworzył wszystkie warunki do wygodnego życia Meczet Parking podziemny i naziemny Strefy ekologiczne Kamery nadzoru Plac zabaw Teren sportowy Fontanny Ciągłe nowoczesne windy Powierzchnia zabudowana ponad 70 000 m ² W sumie 1400 mieszkań od 35 m ² do 138 m ². Werandy z otwartymi tarasami od 3,8 m ² do 48,6 m ² ZO'R SAN — to idealny projekt na pomyślne życie.