Taszkent, Uzbekistan

od € 36,972

Poddaj się: 2024

Celebrity Residence — to dom klubowy, który zapewnia mieszkańcom szereg usług w kompleksie, zachowując przy tym maksymalną prywatność. W okolicy klubu istnieją nie tylko różne opcje zajęć na świeżym powietrzu, ale także centrum medyczne, w którym mieszkańcy mogą otrzymać pierwszą pomoc lub niezbędne procedury szpitalne. Kobieca część mieszkańców kompleksu będzie zadowolona ze spa, a mężczyźni — fryzjer z kabinami gier, kawiarniami i automatycznymi detalami. A także dla dzieci zapewniony zostanie zamknięty plac zabaw. Kompleks mieszkaniowy Celebrity Residence znajduje się w centrum Taszkentu, w dzielnicy Yakkasaray, w odległości pięciu minut od międzynarodowego lotniska. Islam Karimov i dworce kolejowe. Infrastruktura jest dobrze rozwinięta w tym obszarze, a dostępność do centralnych ulic pozwala szybko znaleźć się w dowolnej części miasta. Celebrity Residence — to nowoczesny kompleks z udogodnieniami położonymi w prestiżowej dzielnicy stolicy.