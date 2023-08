Taszkent, Uzbekistan

od € 139,150

Poddaj się: 2024

NRG HAYOT to biznesowy kompleks mieszkaniowy na poziomie klubu z 56 przytulnymi apartamentami i wieloma korzyściami. Znajduje się w dzielnicy Yunusabad, przy ulicy Iftikhor. W pobliżu stacji metra Shakhristan. Powstanie tu wyjątkowa przestrzeń architektoniczna, łącząca wielowiekowe tradycje i najnowsze innowacje w projektowaniu. Każdy element jest stworzony tak, abyś ty i twoi bliscy doskonale ujawnili koncepcję wygody, bezpieczeństwa i elegancji. Kompleks znajduje się w najwyższym punkcie Taszkentu w pobliżu Wieży TV. Ze względu na swoje położenie okna kompleksu oferują doskonały widok na wieżę telewizyjną, a rozwinięta infrastruktura zapewnia jak najbardziej komfortowe życie. Tutaj zawsze będziesz na szczycie. Architektura kompleksu mieszkaniowego NRG HAYOT wykonana jest w nowoczesnym stylu europejskim, który charakteryzuje się funkcjonalnością i praktycznością. Dekoracja elewacji wykorzystuje głównie naturalne materiały, które podkreślają status i premię projektu. 3 - ganek 5 pięter 56 - apartamenty Infrastruktura: W dowolnym kluczowym punkcie Taszkentu znajdziesz się w mniej niż 10-15 minut. Do Państwa dyspozycji są bezpośrednie i szybkie tętnice samochodowe miasta. 1 minuta do centrum podłogi 5 minut do telewizora 6 minut do stacji. Shakhristan 10 minut do parku wodnego 4 minuty na rynek Yunus Abad 5 minut do mniejszego meczetu 6 minut do rynku budowlanego Jami 6 minut do centrum biznesowego miasta Fasada NRG HAYOT — jest nowoczesna, z wysokiej jakości dekoracyjnym tynkiem i kamieniem naturalnym na pierwszych piętrach. Niezawodne rozwiązania techniczne i inżynieryjne, w tym monolityczna technologia budowlana, leżą u podstaw wysokiego poziomu komfortu tego kompleksu mieszkalnego. Tynk dekoracyjny Okna energooszczędne Monolityczny żelbetowy Blok gazowy Kamień naturalny na pierwszych piętrach Dekoracyjne kraty do klimatyzacji Terytorium kompleksu jest przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Szczególną uwagę zwraca się na lokalizację domu, która zapewnia przyjemne widoki z okien zarówno wewnątrz kompleksu, jak i na zewnątrz. NRG HAYOT – jedna przestrzeń rekreacyjna, podzielona na obszary funkcjonalne i zapewniająca organizację zamkniętego i bezpiecznego dziedzińca pod nadzorem i ochroną 24 \ 7. Powierzchnia dziedzińca zostanie wyposażona z uwzględnieniem interesów mieszkańców w każdym wieku. Tutaj każdy znajdzie wakacje według własnych upodobań, niezależnie od tego, czy jest to aktywna gra na boisku sportowym, czytanie książek czy spacery z dziećmi. Obszar dla dzieci Strefa treningowa Dobre miejsca odpoczynku Ścieżki dla matek z wózkami Projekt krajobrazu autora Parking na parterze Całodobowy nadzór wideo —, bezpieczeństwo i inteligentne bramy zapewnią ci spokój. Środki, dzięki którym nie będziesz myśleć o bezpieczeństwie swoich bliskich i mienia.