Andijan, Uzbekistan

Cena na żądanie

Żyj pełnią życia w nowoczesnym i bezpiecznym kompleksie mieszkaniowym SHODLIK GRAND HOUSE. Ten 12-piętrowy wyświetlacz LCD, zbudowany przez programistę « BUDYNKI GRAND SHODLIK », znajduje się w Andiżanie i oferuje wybór 7 unikalnych układów. Dwupokojowe i trzypokojowe apartamenty w tym kompleksie są bardzo przestronne, a powierzchnia najmniejszego mieszkania wynosi 58 metrów kwadratowych. Na szczególną uwagę zasługują dwupokojowe apartamenty ze wzgórzem, które można wykorzystać jako salony, i zostaną uzyskane 2 pełne oddzielne pokoje dla dzieci i rodziców. Terytorium wewnętrzne jest ogrodzone i prowadzony jest całodobowy nadzór wideo. Na przytulnym dziedzińcu znajduje się fontanna, plac zabaw i wygodny parking. Cechy kompleksu mieszkalnego: 12-piętrowy penthouse + Blok A ukończony w budynku, blok B zostanie ukończony w drugim kwartale 2023 r Cena mieszkania za 1 m2 6.500.000 Dokument katastralny jest gotowy Istnieją domy, które można wydawać na dotacje. Mamy specjalną ofertę Nieoprocentowana rata przez 24 do 36 miesięcy Powierzchnia apartamentu: 2 cyfry od 58,10 m2 do 72,2 M2 3 cyfry od 85,00 m2 do 118 m2