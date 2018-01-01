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Сконвертированная компания от юзера - 29415

Manzil/Manzil: Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Tuy-tepa MFY, Tuy-tepa ko‘chasi, 17-A u
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Сконвертированная компания от юзера - 29415
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O deweloperze

Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сдверхг

Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы 
Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки 

Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки

— Первоначальный взнос составляет 30%, от общей сумы
— 30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев
— оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки

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Apartamentowiec ZhK Salom Nurafshon
Apartamentowiec ZhK Salom Nurafshon
Chighiriq, Uzbekistan
Cena na żądanie
Poddaj się: 2023
Kompleks mieszkaniowy Salom Nurafshon daje każdemu możliwość zakupu mieszkania w ramach programu ponadrocznego bez oprocentowania Początkowa rata wynosi 50% całości  Rata za 18 miesięcy bez stopy procentowej  Unikalny trzystopniowy program ratalny jest również oferowany dla mieszkań trzypokojowych. — Początkowa rata wynosi 30% całości — 30% kwoty jest wypłacane w ciągu 12 miesięcy — pozostała kwota 40% jest wypłacana z dotacji lub kredytu hipotecznego SALOM NURAFSHON — kompleks mieszkaniowy przeznaczony dla osób, które cenią sobie maksymalny komfort i warunki — po najbardziej lojalnych cenach.  Mówimy o naszym kompleksie w sensie obliczeniowym:  Całkowita powierzchnia mieszkalna: 3500 m ²; • Całkowita powierzchnia podwórka: 1800 m ²; • Okres płatności: 20 miesięcy; • Metodą zegarka w mieszkaniach: 3,20 m; • Łączna liczba mieszkań w budynku mieszkalnym: 80; • Data zakończenia projektu: grudzień 2023 r.; • Liczba miejsc parkingowych: 50. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z naszymi menedżerami sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji.
Nasi agenci w Uzbekistan
SALOM NURAFSHON .
SALOM NURAFSHON .
Inni programiści
UPM

Jedna z wiodących i szybko rozwijających się firm deweloperskich z 19-letnim doświadczeniem na rynku. Firma koncentruje się na tworzeniu unikalnych kompleksów mieszkaniowych, które są innowacyjne, inteligentne i wysokiej jakości. Naszym głównym celem jest nie tylko budowa wysokiej jakości i rozwój infrastruktury społecznej, ale także punktualne wprowadzanie i obsługa posprzedażna.

 

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