Samarkand, Uzbekistan

Cena na żądanie

LCD Qorasuv Marvaridi Jeden z najbardziej luksusowych kompleksów mieszkalnych w Samarkandzie. Nasz kompleks jest dobry nie tylko do życia, ale także do instytucji komercyjnych, ponieważ pokoje specjalistyczne znajdują się na pierwszym i piwnicznym piętrze. Budujemy dom, który będzie wygodny dla wszystkich. To jest hasło działu sprzedaży LCD « Qorasuv Marvaridi ». Każdy z naszych klientów znajduje nie tylko mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym, ale także nastrój do rozpoczęcia życia z nowym prześcieradłem w wymarzonym domu. Po pierwsze, kompleks ma dogodną lokalizację wzdłuż głównej drogi, która ma dwa dogodne zjazdy, zarówno na autostradę, jak i do wnętrza miasta. Po drugie, bezpieczny dziedziniec z całodobowymi służbami bezpieczeństwa i nadzoru wideo. Dzieci mogą tu grać beztrosko, a rodzice mogą być dla nich spokojni. Po trzecie, opłacalne i wygodne sposoby zakupu. Możesz kupić mieszkanie z największą korzyścią, płacąc jednocześnie pełną kwotę. Po czwarte, niezawodny programista, który jest zawsze dla bezpieczeństwa, wygody i wygody mieszkańców kompleksu. Po piąte, rozwinięta infrastruktura w pobliżu kompleksu, szkoły, przedszkola, szpitale, różne sklepy - wszystko to w odległości spaceru.