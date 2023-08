Taszkent, Uzbekistan

Cena na żądanie

Kompleks mieszkaniowy Prime Residence Dom klubowy, składający się z 9 pięter w pierwszej linii « Rezydencja główna », jest harmonią metropolii i przyrody. Będziesz cieszyć się własnym komfortowym rytmem życia, wysokim poziomem prywatności i środowiskiem podobnie myślących ludzi. Infrastruktura Dogodna lokalizacja pozwoli najemcom dotrzeć do dowolnego miejsca w mieście w określonym czasie. Wszystko, co jest niezbędne do komfortowego pobytu, znajduje się w pobliżu: metro, bazary, takie sklepy jak: « Korzinka », « Atlas » « Carrefour », a także park nazwany na cześć Gafur Gulyam. Funkcje domu klubowego Zamknięty strzeżony dziedziniec, malowniczy krajobraz, luksusowe uroczyste lobby ( z łazienkami i parkingami dla wózków, firma zarządzająca składająca się z kierownika, ochroniarzy, sprzątaczek, ogrodników, elektryków i hydraulików. Winda schodząca na parking podziemny. Alkografia Wybierając układy, możesz wziąć pod uwagę następujące opcje mieszkania, składające się z 1,2,3 i 4 pokoi, a także dwupoziomowe apartamenty z tarasem. . Wysokość sufitu 3.10 . Termin ( do 12 miesięcy ) . Liczba mieszkań 88 . Storeys 9 + Taras . Termin 03.2024 . Postęp budowy ( Od 09.2022 - Do chwili obecnej 03.2024, ) . Rodzaj domu ( Cegła monolityczna ) . Parking ( Underground ) . Czas do metra ( 2 min piechotą ) . Wykończenie ( Białe pudełko ) . Balkon ( Taras, Balkon ) . System grzewczy ( Auto ) . Terytorium ( Chronione ) . Miejsca w pobliżu ( Metro Mirzo Ulugbek, Gafura Gulyama Park, Sailing and Atlas Shopping Centers i Korzinka 24/7, Meczet Kazrabad ) .penthouse dwupoziomowy