Yakkasaroy tumani, Uzbekistan

Cena na żądanie

PRESTIGE Gardens — unikalny wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy z holem dla centrum biznesowego na parterze. Rozwinięta infrastruktura wewnętrzna oferuje mieszkańcom place zabaw, fitobar, altany i namazhanu. Na trzecim piętrze znajduje się przytulny zielony dziedziniec, przeznaczony do uprawiania sportu lub rekreacji. Warto również zauważyć, że mieszkańcom oferowane są apartamenty z prywatnymi tarasami dachowymi kompleksu mieszkalnego. INFRASTRUKTURA KOMPLEKSOWA Wszystko, czego potrzebujesz 5 minut od domu: szkoły i uniwersytety, supermarkety i kawiarnie, alejki i butiki. Na parterze znajduje się przedszkole i podziemny parking — na 50 samochodów. Dla mieszkańców znajduje się również zamknięty klub, w tym salon relaksacyjny, sala konferencyjna i sala modlitewna. UPADKI WODY Podobnie jak legendarne Wiszące Ogrody Semiramidów, które są jednym z Siedmiu Cudów Starożytnego Świata, zielony ogród na dachu Ogrodów PRESTIGE cieszy mieszkańców kompleksu i jest interesujący dla sąsiadów. Zielony ogród PRESTIGE Gardens — to przemyślany biosystem zaprojektowany, aby zapewnić mieszkańcom wygodne środowisko do życia i relaksu. Dzięki wiszącym ogrodom « kompleks mieszkalny » mieszkańcy mogą codziennie korzystać z małej osobistej oazy, która oszczędza na upale i hałasie miasta.