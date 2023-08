Taszkent, Uzbekistan

od € 68,799

Poddaj się: 2026

Dzielnica mieszkaniowa NUR to 30 budynków o wysokości 9 i 16 pięter z rozległą przyległą infrastrukturą w centrum stolicy. W pobliżu stacji metra LCD „Minor", „Hamida Alimzhan" i "„Abdullah Kadyri"". 5 minut spacerem od targu Alai i parku ekologicznego. W sąsiedztwie dobrego sąsiedztwa starannie przemyślana jest wewnętrzna infrastruktura, od placów zabaw po przestronny parking. To jest personifikacja pięknego i dostatniego życia. W bloku A mieszkania są wynajmowane pod klucz z podstawowymi naprawami i są gotowe do zamieszkania. W Vi C bloki mieszkania bez naprawy. Dostępne są również dwupiętrowe dupleksy z tarasem i poddaszem. NamunaDevelopment tworzy styl życia dla osób, które cenią sobie komfort, kochają swoją rodzinę i chcą być na topie! Apartamenty i lokale komercyjne są dostępne w sprzedaży za 100% opłatą i raty. Możesz dowiedzieć się więcej informacji, kontaktując się z nami w kontaktach wskazanych na stronie.