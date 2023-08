Taszkent, Uzbekistan

od € 61,677

Poddaj się: 2025

« REZYDENCJA BOBUR » — to projekt, w którym z góry przemyślane są wszystkie niezbędne warunki do komfortowego życia rodzinnego zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych mieszkańców. Luksusowe tarasy z eleganckim widokiem na całe miasto, nowoczesne place zabaw dla dzieci w każdym wieku, wygodne parkingi dla właścicieli samochodów, ogrody i klomby, które wypełniają przestrzeń świeżym powietrzem – każdy szczegół jest tutaj przemyślany! Ogromną zaletą naszego projektu jest to, że znajduje się on na 2. linii od głównej drogi prowadzącej do dowolnego miejsca w mieście. Warto również zauważyć, że teren rekreacyjny i plac zabaw znajdują się na stylobacie ( nad parkingiem i jezdnią obiektu ). Umożliwi to korzystanie z ogromnego obszaru na wygodne i bezpieczne wakacje na dedykowanym terenie, a także pozwoli na przydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych pod stylobatem.