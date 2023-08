Mirzo Ulugbek district, Uzbekistan

od € 52,882

Poddaj się: 2024

Kompleks mieszkaniowy « PARKENT AVENUE » łączy w sobie niezawodność konstrukcji i estetykę architektury bez dodatków. Rozwiązania planistyczne i ergonomia przestrzeni są podyktowane nowoczesnymi trendami w życiu miejskim! 10-piętrowy dom z 4 wejściami oraz dom z 1 wejściem. Od 1. do 10. piętra znajdują się pomieszczenia mieszkalne ( apartamenty ). Miejsca parkingowe 200 z nich to podziemne 150 miejsc, a naziemne 50 miejsc. 450 mieszkań, w tym 400 apartamentów z balkonami. Apartament z tarasami 4 Kompleks mieszkaniowy « PARKENT AVENUE » łączy w sobie niezawodność konstrukcji i estetykę architektury bez dodatków. Rozwiązania planistyczne i ergonomia przestrzeni są podyktowane nowoczesnymi trendami w życiu miejskim! 10-piętrowy dom z 4 wejściami oraz dom z 1 wejściem. Od 1. do 10. piętra znajdują się pomieszczenia mieszkalne ( apartamenty ). Miejsca parkingowe 200 z nich to podziemne 150 miejsc, a naziemne 50 miejsc. 450 mieszkań, w tym 400 apartamentów z balkonami. Apartament z tarasami 4