Khanabad, Uzbekistan

od € 35,412

Poddaj się: 2025

Przeżyj najlepsze wygodne życie w Ness City! Nowoczesny 16-piętrowy budynek z New Tower City jest dogodnie usytuowany w dzielnicy Sergeli, z łatwym dostępem do infrastruktury miasta. Kompleks mieszkaniowy zajmuje powierzchnię 21 000 metrów kwadratowych, ma dwa 16-piętrowe budynki o unikalnej architekturze i piękny dziedziniec z ogrodem. Tutaj masz okazję żyć w pokoju, z dala od zgiełku miasta. Infrastruktura Kompleks mieszkaniowy znajduje się w pobliżu szkół, sklepów, meczetów i rynku spożywczego. Ponadto pierwsze piętra budynków zostaną przeznaczone na usługi konsumenckie. Dziedziniec wyposażony jest w boisko dla dzieci i sportu, ozdobiony jest drzewami, trawnikami i klombami. Plac zabaw jest wyposażony jako cały park rozrywki. Harmonijnie wpasowuje się w krajobraz i ma na celu bezpieczny i zdrowy wypoczynek dzieci. Dla bezpiecznego życia mieszkańców instalowane są kamery monitorujące i domofony. Istnieje również przestronna i praktyczna strefa parkingowa. W wejściach zainstalowane są bezgłośne i szybkie windy. Apartamenty w nowym budynku w dzielnicy Sergeli Kompleks mieszkaniowy oferuje apartamenty i penthouse'y z dużym wyborem układów. Gotowe naprawy, balkony i poddasze, autonomiczny system grzewczy – to jedna z wielu zalet tych mieszkań. Zainstalują również nową generację trwałych profili aluminiowych. Chronią przeciągi i nie przechodzą przez uliczny pył. Zaryzykuj i kup mieszkanie z nieoprocentowaną ratą na 36 miesięcy. Ponadto w zależności od wielkości przedpłaty oferowane są rabaty do 15.