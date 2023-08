Taszkent, Uzbekistan

od € 49,669

Poddaj się: 2025

Kompleks mieszkaniowy « Brooklyn » znajduje się w dzielnicy Mirzo-Ulugbek przy ulicy Sairam, w pobliżu « The British School ». LCD « Brooklyn » — to wysoka jakość życia! Szesnastopiętrowe drapacze chmur mają apartamenty dla miłości do smaku. Od przytulnego studia po przestronne apartamenty premium. Dogodna lokalizacja pozwala szybko dostać się do centrum. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze, zakupowi mieszkania na wyświetlaczu LCD « Brooklyn », wszystko, co niezbędne do wygodnego życia, będzie pod ręką. Wycieczki do kompleksu mieszkalnego “ Brooklyn ” są zakończone przy użyciu wysokiej jakości i trwałych materiałów produkcji rosyjskiej i kazachstańskiej. Ponadto w wejściach zainstalowane są nowoczesne szybkie windy, które przeniosą Cię na właściwą podłogę, niezależnie od nieprzewidzianych okoliczności związanych z elektrycznością! Na terenie kompleksu znajduje się plac zabaw wyposażony zgodnie z nowoczesnymi standardami. Ponadto strefami zajęć na świeżym powietrzu mogą być wspaniałe miejsca do gry w grypę i boisko do piłki nożnej, które są w każdym wieku uległe! W piwnicy kompleksu mieszkalnego znajduje się dwupoziomowy podziemny parking. Z parkingu do mieszkania mieszkańcy będą mogli skorzystać z windy.