Andijan, Uzbekistan

Cena na żądanie

Kompleks mieszkaniowy w centrum miasta. To pierwszy projekt w Andiżanie Tytuł: LCD OLD CITY Cena: od 7 200 000 sum Rodzaj płatności: rata i płatność 100% Liczba pięter: 10-16 pięter Apartamenty od 56,5 - do 80,5 mkw Zamknięte terytorium Strzeżony dziedziniec Przedszkole Opis: O kompleksie mieszkaniowym Nowy kompleks mieszkaniowy klasy biznesowej „OLD SITY” został zbudowany w centrum Andiżanu. Dwunastopiętrowe budynki z niezawodnym fundamentem zostały wzniesione przy użyciu zaawansowanych technologii i wysokiej jakości materiałów. Rozrywka w kompleksie mieszkaniowym Na terenie naszego kompleksu znajdują się specjalne miejsca dla małych dzieci z twojej rodziny, ponieważ nasze dzieci powinny mieć zabawny i radosny wolny czas. Projektowanie mieszkań „ZŁE MIASTO”" Unikalny wygląd zewnętrzny budynków kompleksu, który korzystnie wypada w porównaniu z otaczającym widokiem. Dekoracja wnętrz wejść nie jest w żaden sposób gorsza pod względem jakości materiałów i piękna designu. Architekci bardzo starali się zaplanować wszystko w najdrobniejszych szczegółach dla przyszłych mieszkańców. Aby wykonać naprawy w nowym mieszkaniu, deweloper może zaoferować usługi doświadczonych budowniczych.