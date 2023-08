Mirzo Ulugbek district, Uzbekistan

od € 42,286

Poddaj się: 2025

Kompleks mieszkaniowy « Chimgan Hills » To ponad 40 000 m2 luksusowych nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, które obejmują apartamenty i lokale handlowe o różnych układach. Każdy z 15 bloków kompleksu mieszkalnego ma własny parking gruntowy i podziemny, co ułatwia znalezienie wygodnego miejsca parkingowego. Wynajmujemy nasz kompleks LCD White box – to czyste wykończenie. Kupowanie mieszkań z wykończeniem White Box oszczędza czas i nerwy właściciela, ponieważ ciężka praca jest najbardziej złożona i energochłonna. Pomieszczenia mieszkalne i handlowe kompleksu mieszkalnego Chimgan Hills są wynajmowane w białej skrzynce ( przed czyszczeniem ). Ponad 500 apartamentów oraz parking podziemny i naziemny FASAD I ZEWNĘTRZNY RODZAJ DOMU: - podłogi międzypiętrowe monolityczne sekcje i płyty - cały dom składa się z cegły licowej - połączona fasada: cegła elewacyjna, produkty z betonu włóknistego i alukobond - elewacyjne ceglane ściany, balustrada na żelaznych balkonach w stylu zaawansowanych technologicznie, mokrych asfaltowych kolorów. - fasada pierwszego piętra z czarnego granitu Koszt mieszkania obejmuje: białe pudełko. - 2x kocioł obwodowy z instalacją - wykończenie przed czystością - Przegrody międzypokojowe bloków gazowych - indywidualna usługa projektowania 3D - rozcieńczenie wszystkich systemów komunikacyjnych ( przechowywanie, układanie zimnej wody, układanie gorącej wody z kotła, z wyjątkiem rozcieńczania ogrzewania ) - liczniki systemów komunikacyjnych Rodzaj konstrukcji: Carcasno-Rigel. Blok gazowy Wysokość sufitu 3,2 m Windy OSTEN NIEMCY