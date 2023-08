Xonabod, Uzbekistan

od € 41,375

Poddaj się: 2024

Elite Development pracuje nad projektem składającym się z pięciu obudów o zmiennej powierzchni podłogi: dwóch wież do 12 pięter bloków B i D, blok B 9 pięter , blok A 7 pięter i blok G 5 pięter. Kompleks znajduje się w segmencie premium. Liczba przylotów: 1 Fasada budynku: wentylowane płyty Architektura przyciąga uwagę miękkimi różnicami w podłodze i nowoczesnych fasadach. Fasady będą wyłożone systemami wentylowanymi. W domu można wybrać komfortowe apartamenty na planie z garderobą, przestronną kuchnią z salonami i jasnymi sypialniami z panoramicznymi oknami. Powierzchnia apartamentów wynosi od 36 do 117 metrów kwadratowych. Dostępne od 80 mkw. Apartamenty znajdują się na podłodze, dzięki czemu można je łączyć i uzyskać dużą powierzchnię. Koszt mieszkania obejmuje: czarne wykończenie przegrody wewnętrzne z jednostki gazowej kocioł dwuobwodowy Okna AKFA wysokość sufitu 3.6 marka betonu 450 m autonomiczne ogrzewanie Infrastruktura obszaru wybranego do budowy wyświetlacza LCD jest dobrze rozwinięta i obejmuje wszystko, co niezbędne do wygodnego życia. W odległości spaceru znajdują się sklepy, supermarkety, kawiarnie i restauracje, szkoły i przedszkola, kliniki, kilka kompleksów sportowych. Terytorium kompleksu, ogrodzone nadzorem wideo. Przestronne windy pasażerskie i towarowe fińskiej firmy KONE zostaną szybko i cicho podniesione na właściwe piętro. Dzielnica mieszkalna znajduje się niedaleko centrum miasta: Szkoła № 321 Szkoła № 48 Przedszkole № 249 Przedszkole № 362 Klinika № 58 do MKAD będzie 3 minuty na stację 8 minut na lotnisko 5 minut. Wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia.