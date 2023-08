Xonabod, Uzbekistan

od € 46,655

Poddaj się: 2024

Kompleks mieszkaniowy « Mingchinor » oferuje wyjątkową okazję do połączenia życia i biznesu, będąc w pobliżu centrów handlowych. Różnorodne kwadraty i projekty w kompleksie handlowym pozwalają każdemu przedsiębiorcy znaleźć odpowiednie miejsce do rozwoju swojej firmy. A dla mieszkańców kompleksu mieszkalnego « Mingchinor » jest to świetna okazja, aby spędzić wolny czas, ciesząc się szerokim wyborem sklepów, pysznych wypieków i aromatycznej kawy, nie wychodząc poza nią. Wszystko, czego potrzebujesz, będzie zawsze pod ręką, co pozwoli zaoszczędzić czas i wygodnie spędzić wolny czas w nowym domu. Nasza podstawowa koncepcja opiera się na harmonii natury i nowoczesnych udogodnieniach miejskich. Jest to świetny wybór dla tych, którzy cenią mieszkania spełniające wysokie standardy wygody, a także dobrą obsługę i wielofunkcyjność pomieszczeń niezbędnych dla mieszkańców miasta.