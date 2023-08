Taszkent, Uzbekistan

od € 41,728

Poddaj się: 2024

Club City « Imperial Club City » — to kompleks mieszkaniowy o niepowtarzalnym designie i inspirującej atmosferze położony w centrum miasta. Rezydencja znajduje się w odległości spaceru od stacji metra « Minor » ( Linia Unusabad ) i « Hamid Alimjan » ( Linia Chilanzar ) ( 5 minut spacerem ). Bezpośrednia bliskość takich centralnych ulic, jak Osiyo, Abdullah Kadyri, z prospektami Mustakillik i Amir Temur pozwoli mieszkańcom szybko dostać się do miejsca pracy lub nauki. INFRASTRUKTURA KOMPLEKSOWA 2-poziomowy podziemny parking z pokojem dla kierowców. Jazda na rowerze i parkowanie przy wejściach. Unikalny krajobraz z zielonymi przestrzeniami i przedmiotami sztuki. Stylowe zacienione altany, wielopoziomowe salony z mikroklimatem. Fontanny. Miejsce do grillowania i herbaciarnia Rozjaśnione ścieżki spacerowe Zróżnicowane place zabaw. Gry warsztatowe i planszowe, miejsce na gadżety z BEZPŁATNYM WI-FI i ładowaniem. Otwarte kino. Restauracja z atrium na terytorium bez dostępu osób nieupoważnionych. Vorkout i gumowane bieżnie na obwodzie dziedzińca. Uniwersalny stadion do gier zespołowych. Kompleks sportowy z basenem, łaźnią turecką i salą fitness. Centrum medyczne. Namazhan i łazienka. Interaktywna zabawa dla dzieci. Strefa biznesowa z salami konferencyjnymi i salą konferencyjną. Miejsca dla pieszych zwierząt domowych Markowe sklepy, restauracje, kawiarnie, usługi domowe, kliniki na całym obwodzie. Miasto klubowe – to wyjątkowa koncepcja architektoniczna, która przewiduje tworzenie przestrzeni mieszkalnych z własną rozwiniętą infrastrukturą, w tym dziedzińców –, oraz zamknięte przestrzenie sportowe i rekreacyjne dla właścicieli mieszkań.