Taszkent, Uzbekistan

Cena na żądanie

Modera Towers to wielofunkcyjny kompleks łączący nieruchomości mieszkalne, centrum biznesowe, dzielnice handlowe i wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia jego mieszkańców. Kompleks położony jest przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic stolicy, w pobliżu parku Drużba i wielu innych znanych miejsc. Kompleks położony jest przy jednej z ruchliwych ulic Taszkentu, na skrzyżowaniu ulicy Shota Rustaveli i ulicy Ivleva, charakterystycznej dla hotelu Grand Mir. Nasz wielofunkcyjny kompleks obejmuje dwie 24-piętrowe wieże, dzielnicę handlową na 1. piętrze, centrum biznesowe z powierzchnią biurową od 2. do 4. piętra oraz apartamenty mieszkalne od 25 metrów kwadratowych, zaczynając od 6. piętra. Na 5 i 6 piętrach na wysokości 30 metrów będzie dziedziniec, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, leżak, spa, restauracje, biuro domowe, centrum fitness i bezpieczne place zabaw. Podziemny 3-poziomowy parking będzie zlokalizowany na minus 3 piętrach naszego kompleksu. • Obiekt zaplanowano na 2023 r. Na czwarty kwartał. • Każda wieża będzie miała własną autonomiczną kotłownię z ciepłą wodą. • Konstrukcja budynku wykonana jest ze zbrojonej ramy betonowej, zewnętrzne ściany wentylowanej fasady składają się z jednostki gazowej, izolacji, wiatra z membrany ochronnej i porcelanowej płyty. Europejskie drzwi wejściowe i panoramiczne szyby o wysokości 2,5 m. • ceny nieruchomości wynikają z 3 czynników :