Deweloper “ GARANT UCHQUDUQ ” MCHJ » Witamy w LLC « GARANT UCHKUDUK », wiodącej firmie budowlanej w mieście Navoi, zajmującej się świadczeniem najwyższej jakości usług budowlanych oraz zapewnianiem wysokiej jakości mieszkań i nowoczesnych domów. Dążąc do doskonałości, oferujemy najlepsze adresy w Navoi, gdzie znajdziesz luksus i komfort. O kompleksie mieszkaniowym Witamy w ekskluzywnym kompleksie mieszkaniowym « ORZULAR », opracowanym przez LLC « GARANT UCHKUDUK ». Ten nowoczesny kompleks mieszkaniowy, położony w samym sercu Navoi, oferuje szereg niedrogich domów zaprojektowanych, aby spełnić Twoje marzenie. Na 9 piętrach nowoczesnego designu „ORZULAR” prezentowane są różne opcje mieszkaniowe, które odpowiadają różnym stylom życia i preferencjom. Od stylowych apartamentów po przestronne domy, oferujemy szeroki wybór układów spełniających Twoje specyficzne potrzeby. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę, wewnętrzny system komunikacji jest dogodnie zlokalizowany na terenie kompleksu, zapewniając bezpieczną kontrolę dostępu i spokój dla Ciebie i Twojej rodziny. "„ORZULAR” został zaprojektowany z myślą o rodzinie. W kompleksie znajduje się szkoła i przedszkole, które zapewnią dzieciom łatwy dostęp do wysokiej jakości edukacji. Pożegnaj się z długimi podróżami do pracy i oceń wygodę dostępności instytucji edukacyjnych. Na terenie kompleksu mieszkalnego znajdują się parkingi i garaże, które zapewniają wygodne i bezpieczne opcje parkowania dla mieszkańców i ich gości. Możesz być pewien, że Twoje samochody są pod niezawodną ochroną. Położony w tętniącym życiem mieście Navoi, « ORZULAR » oferuje nowe domy i apartamenty w nowoczesnym stylu, który odzwierciedla nowoczesny styl życia. Poczuj radość z posiadania nowego domu łączącego estetykę, funkcjonalność i dostępność. Odkryj urok 2-pokojowych i 3-pokojowych domów w Uchkuduk w « MIĘSO ». Niezależnie od tego, czy jesteś małą rodziną, czy potrzebujesz dodatkowej przestrzeni, nasze dobrze zaprojektowane domy zaspokoją Twoje potrzeby i zapewnią komfortowe zakwaterowanie. Nie przegap okazji, aby stać się częścią tego wyjątkowego kompleksu mieszkalnego. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o niedrogich mieszkaniach w « ORZULAR » i zabezpieczyć swój nowy dom w ruchliwym mieście Uchkuduk. Nadzór wideo Drzwi kodowe Domofon Plac zabaw Centrum handlowe Adres: region Navoi Uchkuduksky District, Uchuduk Shaar Abay IFY 45 Uy