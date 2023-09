Nawoi, Uzbekistan

Cena na żądanie

ATU LCD Witamy w « ATU », wspaniałym kompleksie mieszkaniowym « Business Fundament ». Położony w tętniącym życiem regionie Navoi, « ATU » oferuje nowoczesne i niedrogie wrażenia życiowe. « ATU », składający się z pięciopiętrowego kompleksu mieszkalnego, – najlepszy wybór dla osób szukających nowego domu lub mieszkania w Navoi. Nasze nowoczesne i nowoczesne designerskie budynki w « ATU » promieniują elegancją i komfortem, co czyni je symbolem współczesnego życia w Navoi. Jeśli szukasz przytulnego domu z 1 sypialnią lub przestronnego mieszkania, mamy opcje odpowiadające Twoim potrzebom i preferencjom. W « ATU » bezpieczeństwo i komfort są najważniejsze. Nasz kompleks mieszkaniowy jest wyposażony w domofon i bezpieczne urządzenia monitorujące, aby zapewnić bezpieczne środowisko życia dla Ciebie i Twojej rodziny. Oferujemy również urządzenia do nadzoru wideo dla dodatkowego spokoju. « ATU » świadczy usługi dla rodzin, mając na swoim miejscu plac zabaw i przedszkole, stwarza warunki do wychowywania dzieci. Ponadto zapewniamy parking, który nie sprawi kłopotów mieszkańcom i ich gościom. Odkryj blask życia w « ATU ». Jeśli szukasz nowoczesnych domów lub nowych mieszkań w regionie Navoi, « ATU » — to idealny wybór. Poczuj komfort, styl i świetlaną przyszłość dzięki „Business Fundament” w « ATU ». Zaakceptuj esencję współczesnego życia i zainwestuj dziś w dom swoich marzeń. Adres: region Navoi, miasto Navoi, ulica Sadriddin Ainiy