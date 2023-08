Samarkand, Uzbekistan

Cena na żądanie

LCD « Atlas Group » Apartamenty o powierzchni: od 60 m2 do 168,3 m2 Rodzaj płatności: rata do 24 miesięcy Termin: gotowe mieszkanie ( Kataster ) Wykończenie: czarny Rodzaj budynku: Ceglane domy Liczba pięter: 7 Liczba wind: 1 winda przy jednym wejściu. Klasa: klasa premium Strzeżony dziedziniec Parking podziemny Opis: O kompleksie mieszkaniowym Kompleks mieszkaniowy « Atlas Group » — nowy nowoczesny projekt mieszkaniowy w Samarkandzie z tytułowym deweloperem — młodą obiecującą organizacją budowlaną « Atlas Group ». Projekt przewiduje: siedmiopiętrowe budynki, 84 apartamenty z ergonomicznymi układami, lokale handlowe w piwnicy, parking podziemny, zaawansowane windy z dostępem do parkingu i, oczywiście, wysoką jakość budynku. Uruchomienie inwestycji planowane jest na jesień 2024 r., Ale teraz możesz kupić mieszkanie w naszym kompleksie mieszkaniowym. Lokalizacja: Adres: miasto Samarkanda, ul. Gagarin, 47 Punkt orientacyjny: dawna kwiaciarnia « PALMA »