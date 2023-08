Angren, Uzbekistan

Cena na żądanie

Deweloper ANGREN SMART CITY LLC Witamy w „ANGREN SMART CITY”, wiodącej firmie budowlanej Zaravshan! Z przyjemnością oferujemy nowe apartamenty w pięknym regionie Navoi. Dzięki naszemu zaangażowaniu w pierwszorzędne usługi budowlane możesz oczekiwać niczego więcej niż wysokiej jakości mieszkań i nowoczesnych domów, które zmieniają postrzeganie życia miejskiego. Zespół doświadczonych architektów i inżynierów pracuje w ANGREN SMART CITY, aby wnieść kreatywność i doświadczenie do każdego projektu. Nasze energooszczędne apartamenty zostały zaprojektowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa, co pozwala nie tylko cieszyć się luksusowym stylem życia, ale także przyczyniać się do bardziej przyjaznego dla środowiska środowiska. Nasze nieruchomości położone w najlepszych miejscach Navoi oferują idealne połączenie luksusu, wygody i wygody. Od nowoczesnych apartamentów po przestronne domy, mamy szeroki wybór, aby zaspokoić Twoje indywidualne preferencje i styl życia. Nasza dbałość o doskonały design przejawia się w każdym szczególe naszych projektów, dzięki czemu mieszkasz w przestrzeni łączącej funkcjonalność. Dąż do świetlanej przyszłości dzięki « ANGREN SMART CITY » jako niezawodny partner budowlany. Rozumiemy, że zakup wymarzonego domu — jest ważnym rozwiązaniem, dlatego oferujemy elastyczne opcje finansowania, aby spełnić Twoje marzenia o własnym domu. Pozwól nam pomóc Ci znaleźć idealne mieszkanie lub dom, który odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi. Dołącz do nas w naszym dążeniu do tworzenia przyjaznych dla środowiska obiektów, które pozytywnie wpływają na naszą planetę. W ANGREN SMART CITY staramy się tworzyć zrównoważone społeczności dla bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Przetestuj szczyt życia miejskiego dzięki ANGREN SMART CITY". Poczuj radość życia w nowoczesnym i energooszczędnym mieszkaniu w centrum regionu Navoi. Dzięki dbałości o szczegóły i niezrównanemu doświadczeniu jesteśmy przekonani, że znajdziesz u nas idealny dom. Wybierając „ANGREN SMART CITY”, nie tylko kupujesz nieruchomości, ale stajesz się częścią jasnej i gościnnej społeczności. Dołącz do naszej podróży i pomóż nam stworzyć wspomnienia, które pozostaną na całe życie. Dom twoich marzeń czeka na Ciebie w ANGREN SMART CITY". LCD „ANGREN SMART CITY 1”" O kompleksie mieszkaniowym Ten nowoczesny 10-piętrowy kompleks oferuje apartamenty i domy w przystępnych cenach, zapewniając znalezienie wymarzonego domu. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, a dla Twojego spokoju w kompleksie wygodnie zlokalizowany jest wewnętrzny system komunikacji. Poczuj się bezpiecznie w zaciszu swojego nowego domu. Rodziny z dziećmi docenią udogodnienia « Angren Smart City », w tym plac zabaw i boiska sportowe. Pozwól swoim dzieciom bawić się, odkrywać i tworzyć trwałe wspomnienia w bezpiecznym środowisku. « Angren Smart City » rozumie również znaczenie wczesnego rozwoju dzieci. Właśnie dlatego nasz kompleks ma przedszkole, dzięki czemu dzieci otrzymują najlepszą opiekę i edukację w troskliwym otoczeniu. Istnieją miejsca parkingowe i garaże dla właścicieli samochodów, które zapewniają wystarczająco dużo miejsca dla twoich samochodów. Upewnij się, że Twoje maszyny są bezpieczne i łatwo dostępne, gdy są potrzebne. W « Angren Smart City » poważnie podchodzimy do Twojego bezpieczeństwa, ponieważ w całym kompleksie zainstalowane są bezpieczne urządzenia nadzoru i systemy nadzoru wideo. Twój pokój jest naszym priorytetem. Apartamenty Przytulne apartamenty klasy komfortu z balkonami zostały zbudowane na wyświetlaczu LCD. Dziesięciopiętrowe budynki mają mieszkania od jednego do czterech. W sumie zbudowano 96 mieszkań o powierzchni od 44 do 134 metrów kwadratowych. Do końca 2023 r. Planowane jest zakończenie prac budowlanych i wynajem mieszkań dla właścicieli