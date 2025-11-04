Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Czechy
  3. Plana nad Luznici
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Plana nad Luznici, Czechy

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Mieszkanie 2 pokoi w okres Brno mesto, Czechy
Mieszkanie 2 pokoi
okres Brno mesto, Czechy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 32 m²
Oferujemy na sprzedaż mieszkanie o układzie 1kk w Brnie w dzielnicy Lyshen przy ulicy Bednar…
$159,867
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Powiat Ostrawa-miasto, Czechy
Mieszkanie 2 pokoi
Powiat Ostrawa-miasto, Czechy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 24 m²
$63,792
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Mieszkanie 2 pokoi
Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
Oferujemy do sprzedaży w pełni umeblowane mieszkanie o układzie 1 + kk, o łącznej powierzchn…
$291,800
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w okres Karlovy Vary, Czechy
Mieszkanie 2 pokoi
okres Karlovy Vary, Czechy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Oferujemy Państwu piękny, słoneczny apartament 2 + 1 po przebudowie na pierwszym piętrze izo…
$105,426
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Nowe mieszkanie 2 + kk o powierzchni 50 m2 na 3 ten sam nowy budynek, z przestronnym i jasny…
$420,076
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 4 pokoi w okres Karlovy Vary, Czechy
Mieszkanie 4 pokoi
okres Karlovy Vary, Czechy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
apartament 3 + kk na 4 piętrze ceglanego domu, po drogiej przebudowie w biznesowym centrum m…
$222,028
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
MIPIFMIPIF
Mieszkanie 5 pokojów w Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Mieszkanie 5 pokojów
Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 123 m²
Apartament 4 + kk 123 m² w centrum Pragi 2 Mieszkanie zajmuje całe 2. piętro domu i ma dwa w…
$867,661
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 84 m²
mieszkanie 3 + 1 84m2 na 3 piętrze domu panelowego + balkon Mieszkanie po przebudowie, nowe …
$331,639
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Mieszkanie 1 pokój
Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 34 m²
mieszkanie 1 + 1 34m2 na 4 piętrze ceglanego domu + krypta ogrzewanie za pomocą kotła gazowe…
$193,584
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
AuraAura
Mieszkanie 3 pokoi w okres Ceske Budejovice, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Ceske Budejovice, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Na sprzedaż mieszkanie o układzie 2 + kk z loggią o łącznej powierzchni 49,3 m2, położone na…
$153,659
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Mieszkanie 2 pokoi
Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
We offer for sale a cozy apartment of 2 + 1 with two terraces on the 4th floor of a brick ho…
$222,368
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Mieszkanie 2 pokoi
Miasto Stołeczne Praga, Czechy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Apartament 2 + 1 46 m ² Praga 5 & # 8212; Radlice Mieszkanie po naprawie na 5. piętrze kompl…
$338,272
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Czech Village s.r.o
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština
Telegram Napisz w Telegram
