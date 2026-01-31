Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Ypsonas Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Ypsonas Municipality, Cypr

wille
7
1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Ypsonas Municipality, Cypr
Dom 3 pokoi
Ypsonas Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/3
Doświadcz ostatecznego w nowoczesnym życiu w Limassol, Cypr. Ten oszałamiający, częściowo od…
$323,523
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się