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Wille nad morzem na sprzedaż w Yeroskipou, Cypr

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5 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | 308 m² Plot | 180.1 m² Covered + 21.55 m² Veranda Private 3×6 m …
$693,539
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Willa 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Willa 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | 422 m² Plot | 216.9 m² Covered + 37.76 m² Veranda Private 3×6 m …
$809,129
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Willa 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa No. 11 – 3 Bedrooms | 4 Bathrooms | 303.68 m² Plot | Covered Area: 185.61 m² + 33.31 m…
$866,286
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa No. 13 – 3 Bedrooms | 3 Bathrooms | 304.46 m² Plot | Covered Area: 178.68 m² + 31.65 m…
$866,286
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Willa 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Willa 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa No. | 10 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 318 m² Plot | Covered Area: 166.95 m² + 23.28 m² V…
$750,781
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