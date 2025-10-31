Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z ogrodem w Yeroskipou, Cypr

5 obiektów total found
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Modern elegance with Mediterranean design. Surrounded by orchards and ensconced within la…
$447,066
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$429,648
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
This masterpiece gated project includes 50 designed luxurious modern living units for invest…
$478,999
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$413,971
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
Zostaw prośbę
