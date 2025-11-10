Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania w górach na sprzedaż w Telliria Community Cluster, Cypr

4 obiekty total found
Mieszkanie w Kato Pyrgos, Cypr
Mieszkanie
Kato Pyrgos, Cypr
This 900-square-meter plot in Kato Pyrgos, Nicosia, falls under Zone H2b, which allows for a…
$87,091
Mieszkanie w Pachyammos, Cypr
Mieszkanie
Pachyammos, Cypr
New reduce price for quick sale! Only 29.500 euros! Residential land is available for sale…
$34,256
Mieszkanie w Pachyammos, Cypr
Mieszkanie
Pachyammos, Cypr
This breathtaking residential land in Pachyammos, Nicosia, offers the perfect blend of natur…
$290,302
Mieszkanie w Kokkina, Cypr
Mieszkanie
Kokkina, Cypr
Welcome to one of Cyprus’s most coveted coastal treasures: a privileged seafront plot in Pac…
$749,178
