Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Symplegma Koinoteton Troodous
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Troodous, Cypr

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Lemithou, Cypr
Dom 5 pokojów
Lemithou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Great Investment or Renovation Opportunity Two traditional stone-built houses are now avail…
$150,957
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Troodous, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się