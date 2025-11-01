Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania w górach na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Troodous, Cypr

Mieszkanie 3 pokoi w Treis Elies, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Treis Elies, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Mieszkanie w Moniatis, Cypr
Mieszkanie
Moniatis, Cypr
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Troodos, Cypr
Mieszkanie
Troodos, Cypr
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Moniatis, Cypr
Mieszkanie
Moniatis, Cypr
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927
Mieszkanie w Fini, Cypr
Mieszkanie
Fini, Cypr
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363
Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Troodous, Cypr

