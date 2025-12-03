Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Troodous, Cypr

Mandria Lemesou
7
5 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Moniatis, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Moniatis, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 730 m²
Luxury Moniatis Nieruchomość: Teraz Zredukowane do €1.250.000 - Wartość wyłączna Odkryj rza…
$1,44M
Mieszkanie 7 pokojów w Kilani, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Kilani, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Położony w dzielnicy Lemesos (Limassol), urokliwa wioska Koilani znajduje się na wysokości 8…
$3,46M
Mieszkanie 10 pokojów w Moniatis, Cypr
Mieszkanie 10 pokojów
Moniatis, Cypr
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 323 m²
Wspaniały dom w poszukiwanych są Moniatis, zwrócone na południe, ogrodzone z dużą działką 2,…
$1,04M
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Ten piękny trzypokojowy dom w miejscowości Mandria, Limassol, oferuje przestronne i komforto…
$288,081
Mieszkanie 2 pokoi w Palaiomylos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Palaiomylos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Zapraszamy do tego uroczego domu na sprzedaż w pożądanym obszarze Palaiomylos. Ta dobrze utr…
$213,180
Typy nieruchomości w Symplegma Koinoteton Troodous.

3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Troodous, Cypr

z Widok na góry
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
