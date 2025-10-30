Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Symplegma Koinoteton Troodous
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Troodous, Cypr

Mandria Lemesou
4
25 obiektów total found
Mieszkanie w Moniatis, Cypr
Mieszkanie
Moniatis, Cypr
This residential zoned piece of land is located in Moniatis village in Limassol District. It…
$121,695
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Mieszkanie 3 pokoi w Treis Elies, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Treis Elies, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Available land in Pera Pedi, Limassol.It has an area of 3,316sqm and benefits from c. 10m ro…
$137,023
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
A large Agricultural land situated in Koilani Limassol is available. Planning z Density = 10…
$58,060
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Land of 2007sqm, coverage ratio 10%, building density 10% and permissible no. of floors 2, i…
$43,545
Mieszkanie w Kaminaria, Cypr
Mieszkanie
Kaminaria, Cypr
A Residential plot in Prodromos area in Limassol in  H3 zone 35% cover ratio , building dens…
$278,690
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
The property concerns 4 abutting residential pieces of land, in Mandria village, in Limassol…
$177,665
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Available for sale is the 1/4 share of a residential land, with an area of 2,759sq.m. in Per…
$71,995
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Dom 5 pokojów w Lemithou, Cypr
Dom 5 pokojów
Lemithou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Great Investment or Renovation Opportunity Two traditional stone-built houses are now avail…
$150,957
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
A Residential plot in Mandria village  in Limassol in H3 zone ,35% cover ratio , building de…
$49,932
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
A beautiful piece of land in the area of Koilani village with a build factor of 10%.The vill…
$116,121
Mieszkanie w Troodos, Cypr
Mieszkanie
Troodos, Cypr
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623
Mieszkanie w Moniatis, Cypr
Mieszkanie
Moniatis, Cypr
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Residential land in Koilani village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$81,285
Mieszkanie w Moniatis, Cypr
Mieszkanie
Moniatis, Cypr
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
Residential land in Mandria village, in Limassol District. It is situated at a distance of …
$191,600
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
The property consists of three residential fields in Pera Pedi. They are located 800m from t…
$325,139
Mieszkanie w Kato Platres, Cypr
Mieszkanie
Kato Platres, Cypr
Residential land in Kato Platres village of Limassol district. It has an irregular shape and…
$255,466
Mieszkanie w Moniatis, Cypr
Mieszkanie
Moniatis, Cypr
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$232,242
Mieszkanie 7 pokojów w Kilani, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Kilani, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Located in the Lemesos (Limassol) district, the charming village of Koilani sits at an altit…
$3,48M
Mieszkanie w Fini, Cypr
Mieszkanie
Fini, Cypr
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
The property  is a land in Pera Pedi village in Limassol located in a quiet and beautiful ar…
$69,673
Typy nieruchomości w Symplegma Koinoteton Troodous.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Troodous, Cypr

