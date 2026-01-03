Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Cypr

Bungalow w Galataria, Cypr
Bungalow
Galataria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 3 pokojowe bungalow w miejscowości Koilineia, Paphos.Koilineia Village (lub Kili…
$321,498
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Grunty rolne w Amargeti, Pafos, znajduje się w uroczej wsi wiejskiej znanej z malowniczego p…
$74,901
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
Pole rolnicze w Statos-Agios Fotis Community, w dystrykcie Pafos. Znajduje się 6.7 km od mie…
$71,444
Mieszkanie w Aksilou, Cypr
Mieszkanie
Aksilou, Cypr
Piękny kraj położony w Axylou, Pafos. Wielkość tej nieruchomości jest 25920. Gęstość budynku…
$74,901
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Ta działka ziemi znajduje się w miejscowości Amargeti. Znajduje się w strefie H2, która służ…
$105,699
Mieszkanie w Pentalia, Cypr
Mieszkanie
Pentalia, Cypr
Wielka wartość za pieniądze - Powrót do siebie do nieruchomości targowej. Ucieczka od rutyn…
$18,437
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Ta działka ziemi znajduje się w miejscowości Amargeti. Znajduje się w strefie H2, która służ…
$105,699
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Ta ziemia znajduje się w Amargeti, Pafos. Ma powierzchnię 29,767m kw i korzysta z ok. 10m fr…
$46,093
Mieszkanie w Pentalia, Cypr
Mieszkanie
Pentalia, Cypr
Odkryj ten wspaniały plac mieszkalny w malowniczej Pentalii, dzielnicy Pafos, W okolicy zna…
$201,656
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
Jest to 4,144m2 ziemi dostępne na sprzedaż w Statos Agios Fotios wsi. Ta ziemia jest w stref…
$57,616
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
Na sprzedaż duży grunt możliwość / inwestycja w Statos-Agios Fotios Village. Grunty te są ro…
$57,616
Mieszkanie w Pentalia, Cypr
Mieszkanie
Pentalia, Cypr
Duży mieszkalny działka ziemia w Pentalia wieś, Pafos. Obiekt mieści się w 2 strefach plano…
$172,848
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
Grunty mieszkalne położone w Statos-Agios Fotios, Pafos, Cypr Rozmiar tej nieruchomości jes…
$63,378
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Grunty rolne o powierzchni 2246 metrów kwadratowych na sprzedaż w regionie Amargeti. Grunty…
$63,625
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Grunty rolne w Amargeti Pafos 6727 m2, z dwoma typami stref G3 / Z3 G3 93%: 10% Współczynnik…
$55,311
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
Ta ziemia znajduje się w miejscowości Statos, która jest 25 minut jazdy od lotniska Pafos i …
$115,232
Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Cypr

