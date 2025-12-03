Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Symplegma Koinoteton Kato Mylou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Cypr

Mieszkanie 3 pokoi w Chandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Położony na 1400 m2 działki na szczycie malowniczego wzgórza w Chandria Village, Limassol, t…
$979,474
