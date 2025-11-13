Mieszkania na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Cypr

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkanie w Potamitissa, Cypr
Mieszkanie
Potamitissa, Cypr
Nice Residential land in Agridia village in Limassol near Observatory is available now. The…
$2,31M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pelendri, Cypr
Mieszkanie
Pelendri, Cypr
The property  is a 1/2 share of land in Pelendri village, in Limassol.It has an area of c. 8…
$162,569
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Chandria, Cypr
Mieszkanie
Chandria, Cypr
In Chandria 3 plots with an overall square metre size of 485 in a H2 residential zone.Has a …
$69,673
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Mieszkanie w Potamitissa, Cypr
Mieszkanie
Potamitissa, Cypr
Land located in the picturesque village of Potamitissa, in Limassol District. It is within a…
$27,869
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Residential land located in the picturesque village of Agros, in Limassol District. It is w…
$54,577
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Available plot in Agros village, in Limassol.It has an area of 978sqm and benefits from c. 2…
$77,220
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Mieszkanie w Pelendri, Cypr
Mieszkanie
Pelendri, Cypr
Residential land in Pelendri village of Limassol district. It is situated at a distance ap…
$23,224
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Available plot in Agros village, in Limassol.It has an area of 1,032sqm and benefits from c.…
$84,768
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Touristic plot in Agros village of Limassol district. The property is ideally located close …
$127,733
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Land located in the picturesque village of Agros, in Limassol It is within a short distance …
$74,317
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Agricultural land in Agridia village in Limassol, in G3 zone, with 10% cover ratio, building…
$32,514
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Dymes, Cypr
Mieszkanie
Dymes, Cypr
Nice land in Dymes village in Limassol 6,355 square meters in Z1 zone with 6% build factor, …
$174,181
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Chandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 327 m²
The property is a three-storey building with a garage in Chandria, Limassol. The property c…
$214,243
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pelendri, Cypr
Mieszkanie
Pelendri, Cypr
Residential land in Pelendri village in Limassol district. It is situated at a distance appr…
$31,353
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pelendri, Cypr
Mieszkanie
Pelendri, Cypr
Agriculture land for sale in Pelendri village in Limassol. The land area is 51,671sqm with b…
$89,994
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Plot available in Agros village, in Limassol.It has an area of 1,097sqm and benefits from c.…
$109,154
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Nice residential land in Agridia village in Limassol, in H3 zone, with 35% cover ratio, bui…
$58,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
A tourist plot in Agros village in Limassol, in T1d zone 25% cover ratio , building density …
$98,703
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Dymes, Cypr
Mieszkanie
Dymes, Cypr
Residential land in Dymes village of Limassol district. It is situated at a distance approxi…
$41,804
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Protected land in Agros village in Limassol, in Z3 zone, with 6% cover ratio, building densi…
$23,224
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agros, Cypr
Mieszkanie
Agros, Cypr
Residential land in Agros village of Limassol district. It is situated at a distance approxi…
$71,995
Zostaw prośbę

