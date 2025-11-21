Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Kasochorion, Cypr

Mieszkanie w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie
Souni Zanatzia, Cypr
A Residential plot for sale in Souni Zanakia ( Souni) area in Limassol in H6 zone , 20% cove…
$313,527
Mieszkanie w Agios Therapon, Cypr
Mieszkanie
Agios Therapon, Cypr
Residential land for sale in Agios Therapon village, of Limassol. The land has an area of 3…
$104,509
Mieszkanie w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie
Souni Zanatzia, Cypr
Souni ⁄ Zanatzia is a quaint historic village at an altitude of about 400 meters. Located 10…
$181,149
Mieszkanie w Lofu, Cypr
Mieszkanie
Lofu, Cypr
Available for sale is the undivided 1/2 share of a residential land, which corresponds to an…
$61,544
Mieszkanie w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie
Souni Zanatzia, Cypr
An excellent opportunity to acquire residential land in the tranquil and sought-after area o…
$127,733
Mieszkanie w Pachna, Cypr
Mieszkanie
Pachna, Cypr
Land in the lovely village of Pachna.  Just 30 minutes to Limassol.  The land has a 40% buil…
$104,509
Mieszkanie 3 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$609,952
Mieszkanie 3 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 338 m²
This property is a three-bedroom house located in Souni-Zanakia, Limassol. The house has an…
$719,950
Mieszkanie w Pano Kivides, Cypr
Mieszkanie
Pano Kivides, Cypr
Large piece of land in Pano Kivides for sale, 17,392 square metres, 6% density and 6% covera…
$371,587
Mieszkanie 3 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
The project consists of 11 detached 3 Bed Houses with private garden, private parking, terra…
$471,850
Mieszkanie w Pachna, Cypr
Mieszkanie
Pachna, Cypr
For sale: A generous plot of 3,295 square meters in the peaceful village of Pachna. This lar…
$121,927
Mieszkanie w Pachna, Cypr
Mieszkanie
Pachna, Cypr
A nice 576sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Mieszkanie 3 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Experience the perfect blend of peace, privacy, and modern sophistication in these stunning …
$431,570
Mieszkanie w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie
Souni Zanatzia, Cypr
Residential plot of 959 sqm located in Souni Zanakia is available now. The land is in H6 zon…
$150,957
Mieszkanie 4 pokoi w Ayios Amvrosios, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ayios Amvrosios, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Agios  Ambrosios  is situated on the north-west side of Limassol, just 27 kilometers away. T…
$209,018
Mieszkanie w Pachna, Cypr
Mieszkanie
Pachna, Cypr
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$25,547
Mieszkanie w Pachna, Cypr
Mieszkanie
Pachna, Cypr
Three adjoining plots in Pachna village in Limassol. Their plot size is  2290 square meters …
$290,302
Mieszkanie w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie
Souni Zanatzia, Cypr
Land in Souni Zanakia community of Limassol district. It is situated at a distance approxima…
$85,930
Mieszkanie w Pachna, Cypr
Mieszkanie
Pachna, Cypr
A nice 628sqm residential plot in Pachan village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Mieszkanie w Pachna, Cypr
Mieszkanie
Pachna, Cypr
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 765 square meters in H3 zone with …
$98,703
Mieszkanie w Pachna, Cypr
Mieszkanie
Pachna, Cypr
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone,10% cover ratio,building densi…
$69,673
Mieszkanie w Pachna, Cypr
Mieszkanie
Pachna, Cypr
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 767 square meters in H3 zone with …
$87,091
Mieszkanie w Pano Kivides, Cypr
Mieszkanie
Pano Kivides, Cypr
An agricultural  land in Pano Kyvides area in Limassol in Z1 zone 6% cover ratio,building de…
$75,479
Mieszkanie 3 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$737,368
Mieszkanie w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie
Souni Zanatzia, Cypr
The land has a build factor of 20% and a coverage of 20% with 2 floors being able to be buil…
$905,743
Mieszkanie w Omodos, Cypr
Mieszkanie
Omodos, Cypr
For sale: a large field with a total plot size of 45,700 square meters, located in the charm…
$127,733
Mieszkanie 2 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$385,536
Mieszkanie w Ayios Amvrosios, Cypr
Mieszkanie
Ayios Amvrosios, Cypr
Agricultural land in Agios Amvrosios village in Limassol. The land is in G3 zone, with 10 % …
$63,867
Mieszkanie w Ayios Amvrosios, Cypr
Mieszkanie
Ayios Amvrosios, Cypr
Residential land for Sale in Agios Amvrosios village, of Limassol. It is located c. 360m we…
$127,733
Mieszkanie 3 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
A new complex in the Souni area, Limassol, just a few minutes drive from the sea. There are …
$368,273
Typy nieruchomości w Symplegma Koinoteton Kasochorion.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Kasochorion, Cypr

Tanie
Luksusowe
