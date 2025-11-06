Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania w górach na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Drynias, Cypr

Mieszkanie w Kannaviou, Cypr
Mieszkanie
Kannaviou, Cypr
An agricultural field in Kannaviou village, Paphos district The land size is 7776smq wit…
$49,932
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Simou, Cypr
Mieszkanie
Simou, Cypr
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Polemi, Cypr
Mieszkanie
Polemi, Cypr
For sale: Agricultural land located in the village of Polemi. The land is accessible via …
$133,539
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drymou, Cypr
Mieszkanie
Drymou, Cypr
Drimou, a village in the Paphos district of Cyprus, features fertile agricultural land ideal…
$92,897
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lasa, Cypr
Mieszkanie
Lasa, Cypr
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Lasa, Cypr
Mieszkanie
Lasa, Cypr
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Fyti, Cypr
Mieszkanie
Fyti, Cypr
Agricultural Land 9.366 sm Located in Milia. Three plots in total for sale. 1) 5.742sm 2)2.…
$139,345
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Drynias, Cypr

