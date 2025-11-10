Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou, Cypr

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Arminou
4
Mieszkanie w Salamiou, Cypr
Mieszkanie
Salamiou, Cypr
A residential plot land at Salamiou Village. It is sell the half share of the land that is 3…
$150,957
Mieszkanie w Kelokedara, Cypr
Mieszkanie
Kelokedara, Cypr
This is a plot in Kelokedara, Paphos. The asset abuts Kelokedara – Stavrokonnou road and is …
$204,373
Mieszkanie w Kelokedara, Cypr
Mieszkanie
Kelokedara, Cypr
Residential LAND in KELOKEDARA village,Paphos.Large residential land of 3679 (square meters)…
$174,181
Mieszkanie w Souskiou, Cypr
Mieszkanie
Souskiou, Cypr
Οικιστικό κομμάτι γης στην Νικόκλεια της Πάφου. Βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Συ…
$110,315
Mieszkanie w Kidasi, Cypr
Mieszkanie
Kidasi, Cypr
It lies within Π1 tourist residential zone ,building factor of 15% coverage rate of 15% and …
$347,202
Mieszkanie w Arminou, Cypr
Mieszkanie
Arminou, Cypr
Agricultural land in Arminou 5686 sm Building Factor 6% / Cover Factor 6% Landlocked Thi…
$46,448
Mieszkanie w Souskiou, Cypr
Mieszkanie
Souskiou, Cypr
RESIDENTIAL LAND FOR SALE IN NIKOKLEIA VILLAGE IN PAPHOS THE LAND IS ADJACENT ON THE MAI…
$121,927
Bungalow w Arminou, Cypr
Bungalow
Arminou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
For sale: a traditional, stone-built bungalow located in the serene village of Arminou. This…
$103,348
Mieszkanie w Kelokedara, Cypr
Mieszkanie
Kelokedara, Cypr
This  is a plot in Kelokedara, Paphos, located c. 610m west of Kelokedara and c. 1,6Km east …
$68,511
Mieszkanie w Souskiou, Cypr
Mieszkanie
Souskiou, Cypr
Agriculture land for sale at Nikokleia -Paphos. Take the opportunity to own a piece of la…
$63,867
Mieszkanie w Kelokedara, Cypr
Mieszkanie
Kelokedara, Cypr
The large field is located within the administrative boundaries of Kelokedara village.The pr…
$62,705
Mieszkanie w Arminou, Cypr
Mieszkanie
Arminou, Cypr
A large agricultural field in Arminou village, Paphos district. The property falls into …
$58,060
Mieszkanie w Arminou, Cypr
Mieszkanie
Arminou, Cypr
The property is a plot located in Arminou village, Paphos district. The plot has an area of…
$60,383
Dom 2 pokoi w Salamiou, Cypr
Dom 2 pokoi
Salamiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Ground-Floor House on a Corner Plot with High Development Potential in Salamiou Village Sit…
$197,406
Dom 6 pokojów w Salamiou, Cypr
Dom 6 pokojów
Salamiou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
PRICE REDUCED FROM 550.000 EURO TO 498.000 EURO Discover an exceptional opportunity to ow…
$578,282
Mieszkanie w Souskiou, Cypr
Mieszkanie
Souskiou, Cypr
The asset is a field in Souskiou located 2.9km from the centre of the village. The field has…
$104,509
