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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Aphrodite Paphou, Cypr

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mieszkania
110
domy
39
149 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ten elegancki apartament z trzema sypialniami znajduje się na parterze prestiżowego ośrodka …
$812 113
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom częściowo oddzielony otoczony pięknymi krajobrazami w miej…
$403 313
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Mieszkanie 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
To 3-pokojowa willa na sprzedaż w Secret Valley, Kouklia. Willa posiada prywatny basen i je…
$772 056
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403 313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403 313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom częściowo oddzielony otoczony pięknymi krajobrazami w miej…
$437 882
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom częściowo oddzielony otoczony pięknymi krajobrazami w miej…
$437 882
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Mieszkanie 3 pokoi w Anarita, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Anarita, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Ta imponująca willa z trzema sypialniami znajduje się w spokojnej okolicy Anapita, Pafos, za…
$451 511
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Dom 2 pokoi w Kouklia, Cypr
Dom 2 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Jest to 2 sypialnie willi na sprzedaż w Secret Valley, Kouklia. Willa posiada prywatny base…
$544 831
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$391 789
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Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Powierzchnia 16 809 m²
Magazyn przemysłowy na terenie działki o powierzchni ok. 60,260 m kw., o powierzchni ok. 16,…
$5,53M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$437 882
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Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Na sprzedaż 1 / 2 udział gruntów rolnych w Agia Varvara. Znajduje się w strefie Ga4 o gęstoś…
$132 517
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 223 m²
Położony w centrum wszystkich udogodnień, jest jednym z najbardziej uprzywilejowanych rozwoj…
$1,46M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403 313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Ta nieruchomość jest nowoczesnym 3-pokojowym domu na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobraz…
$391 789
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom częściowo oddzielony otoczony pięknymi krajobrazami w miej…
$403 313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Jest to śródziemnomorska willa z trzema sypialniami na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobr…
$466 690
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Jest to śródziemnomorska willa z trzema sypialniami na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobr…
$466 690
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Luksusowe wille na Wenus Obszar skalny, jest to ekskluzywny rozwój zaledwie dwóch luksusowyc…
$2,32M
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Dom 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Dom 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Na sprzedaż: Ten oszałamiający off- plan odosobniony dom oferuje wyjątkową okazję do posiada…
$786 198
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Mieszkanie w Kouklia, Cypr
Mieszkanie
Kouklia, Cypr
Pole mieszkalne w Kouklia, dystrykt Pafos 1000sm Ta działka gruntu posiada specjalne zatwie…
$288 081
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 475 m²
Wyjątkowa willa z 5 sypialniami zaprojektowana na wyjątkowo dużej działce 1334 m2, położona …
$1,90M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403 313
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Mieszkanie 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Ta oszałamiająca rezydencja prezentuje bezproblemowe połączenie nowoczesnej elegancji i śród…
$1,86M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$391 789
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Dom 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Dom 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa oddzielona oferowana poza planem, znajduje się w s…
$773 309
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Mieszkanie w Mousere, Cypr
Mieszkanie
Mousere, Cypr
Awans to pole w Mousere. Znajduje się 3,8 km od miejscowości Dora. Pole ma powierzchnię 19,3…
$2,65M
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Dom 4 pokoi w Kouklia, Cypr
Dom 4 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ten 240 m2 Luksusowy Villa łączy w sobie najlepsze śródziemnomorskie stylu życia z nowoczesn…
$3,18M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Dogodnie położony w centrum wszystkich udogodnień, jest jednym z najbardziej uprzywilejowany…
$781 277
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский

Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Aphrodite Paphou, Cypr

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