  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou, Cypr

1 pokojowe
30
2 pokojowe
55
3 pokojowe
47
190 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,160
Mieszkanie 3 pokoi w Monagrouli, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Monagrouli, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$576,577
Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$397,044
Mieszkanie 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
An astonishing modern complex with breathtaking views of the Mediterranean sea. Created to e…
$4,13M
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$283,646
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$568,079
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$297,638
Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Discover this beautiful maisonette for sale in the charming village of Moni. Key ready and b…
$347,557
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,643
Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Available two bedroom house located in Moni Village, Limassol. The house is a part of a pri…
$345,256
Mieszkanie w Kellaki, Cypr
Mieszkanie
Kellaki, Cypr
Land of 17392 sqm is now available in Kellaki which includes around 200 olive trees, and has…
$138,102
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$428,345
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$430,262
Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
New project is Developed in Moni Village, Limassol. It consists of 11 detached 2 and 3 bedro…
$379,781
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$268,729
Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Discover your future home in this charming 1-bedroom apartment, currently under construction…
$276,205
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$281,103
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$464,818
Mieszkanie 3 pokoi w Monagrouli, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Monagrouli, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli  village in Limassol. nb…
$613,404
Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$408,553
Mieszkanie 3 pokoi w Monagrouli, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Monagrouli, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$690,512
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$526,794
Mieszkanie 3 pokoi w Monagrouli, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Monagrouli, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$584,633
Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$345,256
Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
It is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.The property i…
$143,857
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$495,806
Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
The land is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.You can …
$287,713
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$404,437
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$524,407
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$262,873
Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou, Cypr

