Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Symplegma Koinoteton Amathos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Amathos, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
15 obiektów total found
Mieszkanie w Kalo Chorio Lemesou, Cypr
Mieszkanie
Kalo Chorio Lemesou, Cypr
Available is the 1/2 share in a residential plot which correspond to an area of approximatel…
$40,642
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kalo Chorio Lemesou, Cypr
Mieszkanie
Kalo Chorio Lemesou, Cypr
The land has planning permission for a house in place and is being offered with the plans an…
$255,466
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Zoopigi, Cypr
Mieszkanie
Zoopigi, Cypr
An agricultural land in Zoopigi area in Limassol, in G3 zone, 10% cover ratio, building dens…
$174,181
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Eptagoneia, Cypr
Mieszkanie
Eptagoneia, Cypr
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$40,642
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Dierona, Cypr
Mieszkanie
Dierona, Cypr
The property for sale concerns 5 residential abutting pieces of land, in Dierona village, in…
$52,254
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Eptagoneia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Eptagoneia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Lovely brand new four bedroom house in Eptagonia village is available now.It has internal co…
$406,423
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Dierona, Cypr
Mieszkanie
Dierona, Cypr
Land with an orchard in Dierona village is available now. The land is Z1 & Z3 zone, 6% & …
$40,642
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Eptagoneia, Cypr
Mieszkanie
Eptagoneia, Cypr
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$40,642
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Eptagoneia, Cypr
Mieszkanie
Eptagoneia, Cypr
Agricultural land available in the Eptagonia region of Limassol.The land is agricultural and…
$104,509
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Mieszkanie w Dierona, Cypr
Mieszkanie
Dierona, Cypr
Agricultural land located in Dierona village in Limassol District. It is situated at a dis…
$22,063
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Eptagoneia, Cypr
Mieszkanie
Eptagoneia, Cypr
Eptagonia is a Cypriot village of the District of Limassol. It is located approximately 28 k…
$34,836
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Eptagoneia, Cypr
Mieszkanie
Eptagoneia, Cypr
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$81,285
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Eptagoneia, Cypr
Mieszkanie
Eptagoneia, Cypr
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$92,897
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dierona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dierona, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Located in the peaceful and traditional village of Dierona, just 20 km north of Pareklissia …
$255,466
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Eptagoneia, Cypr
Mieszkanie
Eptagoneia, Cypr
A Forest land  in Eptagonia  village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building d…
$40,642
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Symplegma Koinoteton Amathos, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się