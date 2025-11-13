Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Cypr

Mieszkanie w Steni, Cypr
Mieszkanie
Steni, Cypr
For sale: 690 m² development land in the peaceful village of Steni, offering stunning sea vi…
$51,996
Mieszkanie w Peristerona, Cypr
Mieszkanie
Peristerona, Cypr
The property is a field in Peristerona located only 3 mins from the centre of the village an…
$226,436
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Agriculture plot of 28,763 sqm.with close access to Meladeia, Lysos and Peristerona villages…
$232,242
Monte OnlineMonte Online
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
Mieszkanie w Steni, Cypr
Mieszkanie
Steni, Cypr
This parcel of land is adjacent to a registered road and has irrigation system. Nearby th…
$290,302
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie 3 pokoi w Lysos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lysos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Mieszkanie w Peristerona, Cypr
Mieszkanie
Peristerona, Cypr
Residential field of 744 sqm with planning permission ( which has expired) and ready made ar…
$104,509
Atlas PropertyAtlas Property
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
This agricultural field is located in the serene countryside of the Meladeia community in th…
$127,733
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
This land is located in Lysos, Paphos.It has an area of 11,372sqm and is landlocked (c. 400m…
$62,705
Mieszkanie w Steni, Cypr
Mieszkanie
Steni, Cypr
Agricultural Land in Steni,Paphos 17392sm. Building Factor 10% / Cover Factor 10% Steni, …
$139,345
Mieszkanie w Goudi, Cypr
Mieszkanie
Goudi, Cypr
The property for sale is a residential/agricultural field which lies within the administrati…
$192,761
Mieszkanie w Steni, Cypr
Mieszkanie
Steni, Cypr
Γεωργικο τεμαχιο γης 13960 τετραγωνικών μέτρων σε προνομιακή θέση σε σχέση με το χωριό Στενή…
$255,466
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Mieszkanie 4 pokoi w Peristerona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peristerona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$977,074
Mieszkanie w Steni, Cypr
Mieszkanie
Steni, Cypr
$1,22M
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Agricultural plot of 5,352 sqmWith access to a registered road (asphalt) of appx 30 lengh, a…
$58,060
Mieszkanie w Steni, Cypr
Mieszkanie
Steni, Cypr
Available for sale are two abutting agricultural fields with a total area of 58,797 sqm (app…
$133,539
Mieszkanie w Goudi, Cypr
Mieszkanie
Goudi, Cypr
A large parcel of land in Goudi village, Paphos district. The property falls into Γ3 zon…
$81,285
Mieszkanie w Peristerona, Cypr
Mieszkanie
Peristerona, Cypr
Unique 1/2 share field in the tranquil area of Peristerona Pafou. This expansive plot spans …
$69,673
Mieszkanie 4 pokoi w Peristerona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peristerona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$985,867
Mieszkanie w Peristerona, Cypr
Mieszkanie
Peristerona, Cypr
The asset is a field in Peristerona. It is located 600m from the centre of the village and a…
$261,272
Mieszkanie w Choli, Cypr
Mieszkanie
Choli, Cypr
The property for sale is a residential field which lies within the administrative boundaries…
$268,239
Mieszkanie w Kinousa, Cypr
Mieszkanie
Kinousa, Cypr
This is a land in located c. 560m south of Kynousa village, Paphos. The asset has an area of…
$56,899
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
Βρίσκεται στο Χωριό Λυσος διπλα απο το δασος της Πάφου, κοντα στα χωριά Περιστερώνα - Φιλου…
$52,254
Mieszkanie w Steni, Cypr
Mieszkanie
Steni, Cypr
Agricultural land in Steni , Paphos 14716sm Building Factor 10% / Cover Factor 10% The agr…
$127,733
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
The plot is located on a hill in the village of Lysos two minutes walking from the center.It…
$325,139
Mieszkanie w Goudi, Cypr
Mieszkanie
Goudi, Cypr
The asset consists of two fields in Goudi. It is located 800m from the centre of the village…
$104,509
Mieszkanie 3 pokoi w Filousa Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Filousa Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Three (3) bedroom villa for sale. This high quality Property is not yet fully completed. Th…
$206,828
